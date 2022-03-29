РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Безопасность пешеходов на пешеходных переходах проконтролируют в подмосковном Красногорске до 30 марта, сообщили в 11 батальоне 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В целях профилактики наездов на пешеходов на территории Московской области, в том числе на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход - пешеходный переход».

В период с 28 по 30 марта сотрудники областной Госавтоинспекции усилили профилактическую работу и надзор за неукоснительным соблюдением пешеходами и водителями ПДД в зоне пешеходных переходов и в местах их интенсивного движения.

11 батальон ДПС контролирует ряд дорог в Красногорске.