РИАМО - 29 мар. Московские коммунальщики продолжают ликвидацию последствий прошедшего накануне снегопада. Рабочие вывозят снег, очищают дворы, общественные пространства и парковки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

За прошедшие сутки средний прирост выпавшего снега в Москве составил 6 см. При этом наибольшее количество осадков зафиксировано в Зеленограде, а также на севере и востоке столицы.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад в городе в ближайшее время продолжится. Прирост свежевыпавшего снега во вторник может составить еще до 3 см. Также в течение дня возможен сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Городские службы постоянно отслеживают ситуацию на улицах и дорогах Москвы. При необходимости специалисты обработают особо опасные участки проезжей части от гололедицы.

Кроме того, под особым контролем находится очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК и социальным объектам.