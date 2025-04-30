Акции «Газпрома» подешевели после публикации отчетности за 2024 год

Акции компании «Газпром» на торгах Московской биржи уменьшились на 0,91% после того, как была выложена отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год. Об этом сообщает РБК .

До выхода отчетности акции росли на 2,5%. Однако после публикации статистики они снизились на 0,91% до 147,9 рублей.

По результатам 2024 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 1,2 трлн рублей. Убыток в 2023 году был 629 млрд.

При этом выручка «Газпрома» увеличилась на 25% до 10,7 трлн рублей. Это второй по величине результат в истории компании. Выручка выросла у каждого сегмента бизнеса.

Ранее сообщалось, что при нарушении антиискового запрета по отношению к «Газпрому» неустойка для «Нафтогаза Украины» будет равна 1,35 млн долларов. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил неустойку «Нафтогазу» со 150 млн долларов до 1,35 млрд долларов.