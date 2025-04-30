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«Нафтогаз» заплатит крупную неустойку при нарушении запрета к «Газпрому»

При нарушении антиискового запрета по отношению к «Газпрому» неустойка для «Нафтогаза Украины» составит 1,35 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил неустойку «Нафтогазу» со 150 млн долларов до 1,35 млрд долларов.

Увеличить неустойку просил «Газпром». Компания ссылалась на то, что решение российского суда о запрете продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде, не исполняется.

«Нафтогаз» также хотел взыскать с «Газпрома» 1,58 млн евро арбитражных расходов. Российский суд удовлетворил требование «Газпрома» об увеличении неустойки.

Ранее первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина покупает российский газ, который прокачивают в Европу через трубопровод «Турецкий поток». По словам украинского депутата, Киев в курсе, «какой газ де-факто покупает».