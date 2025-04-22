Украина покупает российский газ, признались в Раде

Украина покупает российский газ, который прокачивают в Европу через трубопровод «Турецкий поток», заявил первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко. По словам украинского депутата, Киев в курсе, «какой газ де-факто покупает», сообщает «Страна.ua» .

«Мы точно покупаем российский газ, который поступает через „Турецкий поток“ и идет, например, в Сербию, в Венгрию. Происхождение молекул мы не можем определить», — сказал Кучеренко в ходе телеэфира.

Ранее Украина начала закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ) в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. «Нафтогаз Украины» не уточнял, какое именно голубое топливо закачивается — собственное или иностранное.

За прошедшую зиму Украина почти полностью исчерпала запасы газа и была вынуждена обратиться к резервам. Из-за этого украинские власти срочно искали «донорское топливо», заявлял член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.