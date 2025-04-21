Украина начала закачку газа в свои подземные хранилища

Украина открыла подготовку к следующему отопительному сезону, начав закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ), сообщила компания «Нафтогаз Украины» в Telegram-канале .

«Газ пошел в хранилища — „Укртрансгаз“, оператор газохранилищ Украины начал новый сезон закачки газа», — говорится в сообщении.

И.о. главы «Нафтогаза» Роман Чумак заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону.

Как именно газ начали закачивать — импортный или собственной добычи — не уточняется.

Ранее сообщалось, что Украина за зиму почти исчерпала запасы газа и вынуждена обратиться к резервным. В этом году необходимо приобрести 5 млрд кубометров. Для этого необходимо нарастить импорт из Европы.