Экономист Марышев заявил, что Украине необходимо найти «донорский газ»

Украина за зиму почти исчерпала запасы газа и вынуждена обратиться к резервным. В этом году необходимо приобрести 5 млрд кубометров. Для этого необходимо нарастить импорт из Европы, сообщает РИА Новости .

«Резервы упали до 940 млн кубов. „Нафтогаз“ декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился», — заявил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.

Он подчеркнул, что в связи с этим власти Украины приступили к экстренному поиску «донорского топлива».

При этом ситуация в Евросоюзе вызывает серьезные опасения. Уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) снизился до 34%, что является рекордно низким показателем за последние 3 года, и составляет 38 млрд куб. м.

Потребление топлива быстро растет, разница между объемом отбора и закачки за отопительный сезон превышает 68 млрд кубометров. Кроме того, в Европе ожидается жаркое лето и слабая динамика импорта газа.

Сейчас газ на Украину поступает через чешско-немецких посредников, которые с наценкой перепродает российское топливо по словацкому газопроводу. Технических препятствий для поставок «европейского» газа нет, однако свободные объемы и трубопроводные возможности региона исчерпаны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что объемы добычи газа собираются увеличить в России в 2025 году. Он подчеркнул, что в 2024 году страна увеличила добычу «голубого топлива» на 7,6%, до 685 млрд куб.