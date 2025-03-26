Новак: Россия в 2025 году нарастит добычу газа

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что объемы добычи «голубого топлива» собираются увеличить в России в 2025 году, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что пока что прогнозы по поводу объемов добычи газа сохраняются. Однако их планируют скорректировать.

Новак уточнил, что это связано с расчетами правительства нарастить добычу «голубого топлива» в этом году. Планируется, что объемы добычи газа в 2025 году будут выше, чем годом ранее.

Новак ранее рассказывал, что страна в 2024 году увеличила добычу «голубого топлива» на 7,6%, до 685 млрд куб. Высоких показателей удалось добиться благодаря интенсивному экспорту, а также росту спроса на внутреннем рынке.

Как прогнозировали в Минэкономразвития, в 2025 году объемы добычи газа в РФ должны составить 695,4 млрд куб. м.