Набережная поцелуев: тематическое место открыли на острове Канта в Калининграде

Пресс-служба Кафедрального собора заявила, что это новое общественное пространство наполнено особой атмосферой, располагающей к романтике.

В дополнение к инсталляциям и знакам, призывающим выражать свои чувства, здесь организовали читальный зал под открытым небом с подборкой произведений мировой классики. Отличительная черта библиотеки — надежная защита книг от непогоды при сохранении возможности свободного доступа для всех желающих.

По словам организаторов, это только этап масштабного проекта по облагораживанию территории, который предусматривает также мультимедийную подсветку здания биржи, озеленение и насыщенную культурную программу в пространстве под эстакадой.