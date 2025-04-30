Беглов лидирует в медиарейтинге петербургских политиков

Беглов стал самым цитируемым политиком Петербурга в I квартале 2025 года

По данным аналитической системы «Медиалогия» и «Петербургского дневника», чаще всего в СМИ в первом квартале 2025 года упоминались губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский и председатель ЗакСа Александр Бельский, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Политолог Юрий Светов назвал лидерство Беглова «абсолютно логичным»: губернатор активно объясняет горожанам решения властей, в отличие от политиков, которые пропадают после выборов. Вице-губернатор Пиотровский занял второе место благодаря насыщенной повестке в сферах культуры и спорта, которую он грамотно комментирует.

Первое место среди депутатов получил Александр Бельский, которого политолог Дмитрий Солонников охарактеризовал как «медийного профессионала» с доверительным стилем общения. Вторым стал Александр Малькевич — медиаэксперт с федеральной известностью, которую он «принес с собой в стены Мариинского дворца».

Политолог Дмитрий Гавра отметил, что рейтинги отражают как актуальные для горожан темы, так и активность властей. В частности, высокие позиции чиновников транспортного блока объясняются масштабной реформой общественного транспорта и планами по ремонту Невского проспекта.