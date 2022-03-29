РИАМО - 29 мар. Министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда объявил о принятии решения ввести эмбарго на поставки предметов роскоши в Россию. Это очередной вариант санкций против РФ из-за спецоперации на Украине, сообщает Федеральное агентство новостей.

В полную силу ограничения начнут работать с 5 апреля. К предметам роскоши Япония отнесла, к примеру, автомобили представительского и премиум-класса.

Кроме того, под эмбарго попадают драгоценные камни и ювелирные изделия.

Япония, США и страны ЕС уже ввели множество ограничений и санкций против российской экономики. Так они отреагировали на проведение военной спецоперации по демилитаризации Украины.