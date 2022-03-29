РИАМО - 29 мар. Минтранс РФ планирует обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в онлайн-режиме, соответствующая версия законопроекта о такси уже разработана, пишет РБК.

Согласно документу, службы заказа легкового такси обязаны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности. Речь идет о данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Подлинность документа изданию подтвердил представитель агрегатора «Ситимобил», а также председатель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова.

Кроме того, владельцы служб заказа такси должны будут передавать сведения о перевозках. Они включают в себя данные о местоположении автомобиля и его водителя. Вся информация будет поступать в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы.

Также в Минтрансе предложили ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа. Кроме того, предлагается устанавливать устройства контроля за усталостью водителя.

По данным источника, законопроект уже согласовали все профильные ведомства, включая Минюст, Минфин, Ространснадзор, ФНС и другие. Работа над этим законопроектом велась в течение нескольких лет.