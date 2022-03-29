РИАМО - 29 мар. Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Зарайск. Нарушителю выдали соответствующее предписание, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее управление рассмотрело жалобу ООО «МД-КОНСАЛТИНГ» на действия комиссии по осуществлению закупок организации МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» городского округа Зарайск при проведении электронного аукциона на устройство асфальтобетонных оснований, освещения, видеонаблюдения, благоустройства территорий для обустройства и установки детских игровых площадок на территории Зарайска

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов незаконно установили требования к участникам закупки, нарушили права и законные интересы заявителя. В связи с этим управление пришло к выводу о неправомерности действии комиссии и признало жалобу ООО «МД-КОНСАЛТИНГ» обоснованной.

МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ» выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.