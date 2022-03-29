РИАМО - 29 мар. С 4 апреля в центре занятости «Моя карьера» стартует марафон «Эмоциональный интеллект для трудоустройства». Его участникам помогут побороть внутренние страхи и ограничения, которые возникают при поиске работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эксперты нашего центра помогут развить необходимые гибкие навыки и настроиться на успех», — рассказала заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Занятия марафона поделили на 10 модулей. Учеников научат бороться со стрессом, снижать тревожность и мыслить позитивно в любой ситуации. Кроме того, на практике разберут методы самоконтроля и техники управления эмоциями.

Курс пройдет в очном формате по адресу: улица Сергия Радонежского, дом №1, строение 1. Для участия понадобится предварительная регистрация.

Кроме того, 5 апреля состоится онлайн-тренинг «Эмоции как ресурс», где расскажут о способах повышения личной эффективности, в том числе, практике благодарности и устойчивости к чужому мнению.