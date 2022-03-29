РИАМО - 29 мар. Два детеныша редкого львинохвостого макака (вандеру – ред.) родились в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.

Первое время самки с малышами прятались на верхних полках вольера, скрывая детенышей в густой шерсти. Теперь же посетители могут посмотреть на все семейство: детеныши окрепли и ведут себя активно. Они пробуют взрослую пищу, однако будут еще примерно полгода питаться материнским молоком.

«Детеныши львинохвостого макака родились еще в конце прошлого года у наших самочек – Жоржетты и ее сестры Колетты. Жоржетта – уже опытная мама, это ее третий детеныш. Колетта помладше, для нее это второй детеныш. Наши зоологи определили, что оба детеныша – самки», – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Теперь семейство вандеру в Московском зоопарке состоит из 6 животных.

Львинохвостый макак – очень редкий вид приматов, занесенный в Красную книгу. На сегодняшний день в природе осталось всего около 3660 особей. Ежегодно популяция сокращается из-за вырубки тропических лесов, в которых живут эти приматы.

Львинохвостые макаки обитают в юго-западной части полуострова Индостан. Вандеру ведут древесный образ жизни, но часто спускаются на землю. Свое название обезьяна получила за «львиную» кисточку на хвосте.