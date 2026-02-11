Авиакомпания «Россия» вывезет туристов с Кубы и приостановит рейсы туда

Авиакомпания «Россия» выполнит несколько рейсов в Кубу с загрузкой только на обратном направлении на фоне топливного кризиса, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиакомпании «Россия» и «Северный ветер» вынужденно изменили программу полетов на Кубу. Причиной стали сложности с заправкой воздушных судов в аэропортах страны.

В ближайшие дни «Россия» выполнит несколько рейсов только по обратному маршруту — из Гаваны и Варадеро в Москву. Это нужно, чтобы вывезти российских путешественников. После этого полеты в этом направлении будут временно приостановлены до изменения ситуации.

Минтранс и Росавиация держат ситуацию на контроле и находятся на связи с кубинскими авиационными властями. Стороны ищут альтернативные возможности для перелетов в обоих направлениях.

Куба находится в условиях энергетического кризиса после прекращения поставок нефти из Венесуэлы и введения новых ограничений со стороны США. Россиян выселяют из 5-звездочных отелей из-за невозможности доставлять топливо.

