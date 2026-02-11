Раскрыты странные сексуальные предпочтения стрелка из техникума в Анапе

Подросток, открывший стрельбу в техникуме в Анапе, состоял в секс-чатах и искал себе «госпожу». Также он еще в 2023 году признавался, что якобы минирует школу, сообщает « 112 ».

Судя по скриншоту сообщения, которое было опубликовано в секс-чате, парень писал, что «ищет себе госпожу». Он обещал выполнять все, что девушка у него попросит.

«Госпоже» молодой человек обещал помогать финансово. Деньги был готов скидывать тогда, когда они появятся. Также подросток заявлял, что надеется «служить долго».

На другом скриншоте в неизвестном чате некий пользователь спрашивает, кто чем занимается.

«Школу минирую», — написал тогда стрелок.

Днем 11 февраля в техникуме Анапы стрельбу устроил 17-летний парень. Студенты слышали шесть выстрелов в учреждении. Затем учащиеся забаррикадировались в аудиториях.

По предварительной информации, в результате стрельбы погиб охранник и были ранены два человека — библиотекарь и студент.

Журналисты связались с отцом стрелка. Он сказал, что длительное время не общался с ребенком. О случившемся узнал после звонка.

