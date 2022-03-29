РИАМО - 29 мар. С 2019 года 27 мясоперерабатывающих предприятий города произвели более 1,4 млрд палок колбасы – это около 1 млн тонн продукции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем отгрузки товаров собственного производства за этот же период составил порядка 318 миллиардов рублей. Только за последний год было выпущено свыше 307 тонн этой продукции. В 2021 году объем производства мясного сектора вырос на 19,5 процента», – рассказал Владимир Ефимов.

В Москве действует широкая система мер поддержки, которые помогают развиватьпроизводства пищевых продуктов и увеличивать объемы. Так,7 предприятий мясоперерабатывающей отрасли пользуются различными преференциями – они получают льготы и займы от города, четыре предприятия имеют статус промышленного комплекса.

«Один из получателей льгот от Правительства – московский производитель колбасных изделий «Дымов». В 2016 году предприятию присвоили статус промышленного комплекса, благодаря которому уже удалось сэкономить 67,3 миллиона рублей на уплате налогов. В начале 2022 года компании выдали льготный заем в размере 200 миллионов рублей на развитие экспортной деятельности», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За 2021 год инвестиции компании в основной капитал Москвы составили 47,9 миллиона рублей.

Сегодня для столичных предприятий доступно свыше 20 мер поддержки. Так, все предприятия обрабатывающей промышленности города могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Финансовая поддержка доступна как по действующим кредитным договорам, так и по новым. Максимальный размер компенсации — 10 процентов годовых, то есть ставка по кредиту для столичных промышленников составит 15 процентов.

Также недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще одну льготу для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они смогут арендовать землю для строительства новых производств и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.