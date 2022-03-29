РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Пробка протяженностью более 5 км образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от гипермаркета «Глобус» до МКАД. Кроме того, скорость движения снижена далее по проспекту Маршала Жукова и кольцевой в обоих направлениях. Сервис оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов.

Пробка образовалась и на подъезде к МКАД со стороны Волоколамского шоссе. Автомобилисты теряют время на участке протяженностью 1,8 км – от Павшинского бульвара до кольцевой автодороги.

Заторы образовались в обоих направлениях на Волоколамском шоссе и на участке от улицы Народного ополчения до микрорайона Изумрудные холмы.