РИАМО - 29 мар. Заявки для технологического бизнеса на льготные кредиты в Москве начнут принимать с 11 апреля. На такие займы смогут претендовать технологические компании, работающие над значимыми для города проектами. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«За счет субсидий Москва компенсирует предпринимателям часть ставки по кредиту. Для среднего бизнеса она составит 5,5%, а для малого и микробизнеса — 7%», — пояснила заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Город также будет проводить предварительный отбор и экспертизу проектов. Срок действия программы — до конца этого года.

Корпорация МСП сможет покрыть за счет «зонтичного» поручительства до 50% суммы кредита при недостатке залога для получения финансирования. Сумма займа может быть не выше 300 млн руб.

Поручительство будет оформляться при обращении за кредитом. При этом собирать дополнительный пакет документов и отдельно подавать заявку не потребуется.

Из программы льготного кредитования исключили организации, связанные с крупным бизнесом, а также застройщиков и представителей подакцизных сфер.