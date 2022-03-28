РИАМО - 28 мар. Разработчики «Россграма» презентовали пользователям рабочий прототип своей социальной сети. Презентационное видео опубликовано в официальном Telegram-канале «Россграма».

«Сегодня, как я и обещал, мы покажем вам партнер-релиз нашего веб-приложения. Партнер-релиз - это полностью действующий движок нашей соцсети, на котором наши программисты и тестировщики отлаживают весь функционал и юзабилити продукта», - рассказал представитель соцсети на презентационном видео.

Он подробно перечислил возможности новой соцсети, после чего все они были продемонстрированы в прототипе.

«Вместе с вами мы совершим следующие действия в моем аккаунте: посмотрим новостную ленту, напишем комментарий и поставим лайки, загрузим фото и видео, зайдем в профиль и посмотрим, как это выглядит в нашей соцсети, посмотрим Stories подписчиков и загрузим свой. Ну и наконец, поделимся публикацией», - пояснил представитель.

Ранее соцсеть планировалось запустить для узкой аудитории 28 марта. С апреля к ней смогут подключиться все желающие.