РИАМО - 28 мар. Разработчики «Россграма» презентовали пользователям рабочий прототип своей социальной сети. Презентационное видео опубликовано в официальном Telegram-канале «Россграма».
Он подробно перечислил возможности новой соцсети, после чего все они были продемонстрированы в прототипе.
«Вместе с вами мы совершим следующие действия в моем аккаунте: посмотрим новостную ленту, напишем комментарий и поставим лайки, загрузим фото и видео, зайдем в профиль и посмотрим, как это выглядит в нашей соцсети, посмотрим Stories подписчиков и загрузим свой. Ну и наконец, поделимся публикацией», - пояснил представитель.
Ранее соцсеть планировалось запустить для узкой аудитории 28 марта. С апреля к ней смогут подключиться все желающие.
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