РИАМО - 28 мар. В ОЭЗ «Дубна» на базе Цифрового гаража с 15 по 29 апреля будет проходить цифровой марафон. Регистрация открыта до 12 апреля включительно по ссылке, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Студентам в течение двух недель предстоит решить задачи по 3 направлениям: искусственный интеллект, создание 3D-моделей, информационные процессы.

Основная цель хакатона «Цифра.zone|Технологическая модернизация» – повышение уровня использования передовых разработок и решений в сфере информационных технологий и развитие перспективных идей и инициатив, связанных с выводом на рынок новых продуктов и услуг в сфере ИТ.

Для участия в хакатоне, необходимо подать заявку и пройти отборочный тур. Финал хакатона состоится в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» 29 апреля. Общий призовой фонд хакатона составит 200 тысяч рублей, также у лидеров будет возможность стажировки в компаниях-резидентах ОЭЗ «Дубна».