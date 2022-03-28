РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мар. Восемь спортсменов из Котельников выиграли медали на турнире по вольной борьбе среди юношей 2005-2007 годов и 2010-2012 годов рождения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях, которые проходили в Мытищах, участвовали 150 спортсменов из Москвы и Московской области.

Первое место заняли Артем Сутормин и Байкал Раимбеков. Второе – Мусад Ибрагимов и Марат Исраилов. Третье – Федор Олейник, Боюгага Бейдиев, Нуртилек Маматов и Абдул Ибрагимов.