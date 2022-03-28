РИАМО - 28 мар. Процедура в сфере государственного кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства была упрощена. Это касается и вводимых в эксплуатацию объектов, сообщает пресс-служба Росреестра по Московской области.

В настоящее время Росреестр участвует в формировании антикризисной повестки и работает над снижением административных барьеров при осуществлении учетно-регистрационных действий в сфере строительства.

14 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который ввел в действие ряд положений, направленных на поддержание строительного комплекса и участников предпринимательского сообщества, в том числе по вопросам землепользования и регистрации недвижимости.

Фактически по многим вопросам исключается двойная проверка, в частности, по правоустанавливающим документам на землю, которые ранее проверялись и при вводе в эксплуатацию объектов и при учетно-регистрационных действиях. Аналогичным образом это касается объектов, расположенных в зонах затопления, подтопления и в водоохранных зонах, в части наличия инженерной защиты или сооружений, направленных на очистку воды. Эти вопросы должны решаться на стадии строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

С вступлением в силу данного закона регионы и муниципалитеты получат возможность в упрощенном порядке на основании выписок из государственного или муниципального реестра имущества зарегистрировать свои права в едином государственном реестре недвижимости. Это касается объектов государственной и муниципальной собственности, права на которые возникли при разграничении госсобственности в 1991 году. Такая мера поможет эффективнее вовлекать в гражданский оборот государственное или муниципальное имущество, в том числе с целью его предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

В сфере земельных отношений регионы получат новые полномочия по возможности обмена с частными лицами земельными участками для реализации масштабных инвестиционных проектов и реализации социально-культурных объектов. В части арендной платы за использование земли появится возможность ее снижения для решения задач по импортозамещению в различных отраслях.

Создание условий для развития регионов является одной из ключевых задач Росреестра и как органа, непосредственно выполняющего государственные услуги и функции, и как регулятора в сфере гражданского оборота недвижимости и земельных отношений.