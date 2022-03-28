РИАМО - 28 мар. За 2 месяца пассажиропоток на экспресс-маршруте до миграционного центра Сахарово увеличился в 2 раза. Маршрутом воспользовались около 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

В Подольске 3 февраля заработал пилотный экспресс-маршрут №1050М от станции МЦД-2 Подольск до многофункционального миграционного центра Сахарово, который находится по адресу: г. Москва, п. Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й км, домовл. 1, стр. 47.

Ранее, до 3 февраля, маршрутом без заезда к центру пользовались порядка 100 пассажиров в сутки, сейчас – более 180 человек.

Время работы маршрута от станции Подольск до центра – с 6:00 до 21:20, от миграционного центра до ст. Подольск – с 7:00 до 22:20. Средний интервал движения составляет около 40 минут, стоимость проезда до центра Сахарово – 42 рубля.