РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. В подмосковных Люберцах 30 марта на конференции изберут нового руководителя РОО «РосМолСпорт Московской области», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Начало встречи в 15:00. Нового руководителя выберут в связи с истечением полномочий действующего председателя организации Сергея Агаджаняна. Также будут утверждены члены правления и других руководящих органов РОО «РосМолСпорт Московской области».

В рядах «РосМолСпорта» насчитывается более 5 тыс. человек.

Кроме того, в рамках конференции будут заслушаны доклады руководителей и партнеров организации о проделанной работе и утвержден совместный план-график мероприятий на текущий год.