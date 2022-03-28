РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Руководство железнодорожной станции «Люберцы-2» призвало родителей рассказывать своим детям о правилах безопасного поведения на железной дороге, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителям сообщили, что любой переход железнодорожных путей в местах, необорудованных пешеходными настилами, запрещен, несет угрозу жизни и здоровью. Переходить пути можно только в установленных местах, через пешеходные тоннели, мосты, настилы, железнодорожные переезды, а также в местах стрелочных переводов.

Пассажирам необходимо быть бдительными на ж/д путях.