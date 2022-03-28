РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Спортсмен из Люберец Ислам Натанов занял первое место на турнире по самбо среди молодежи и студентов в Москве, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования памяти шестикратного чемпиона СССР Г.К. Шульца проходили в спорткомплексе МГТУ им. Н.Э. Баумана.

«Спортсмен и тренер Федерации самбо городского округа Люберцы Ислам Натанов завоевал первое место в весовой категории до 79 кг. Поздравляем Ислама и его тренера Виктора Худякова с достойным результатом и желаем дальнейших побед», - сказал Ружицкий.