РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Спасатели Люберец провели очередной мониторинг льда на водоемах в городском округе и предупредили жителей, что толщина льда в округе составила менее 5 сантиметров, говорится в сообщении территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Также тонкий лед обнаружили вблизи Лыткарина и Раменского городского округа.

Любителям подледной рыбалки рекомендуют завершить сезон и не выходить на лед водоемов. Несмотря на похолодание, лед все равно тонкий.