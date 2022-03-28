РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. В подмосковной Балашихе проводят проверку по факту аварии с участием двух автомобилей, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

По предварительным данным, 27 марта в 20:10 у дома №35 на ул. Советской в Балашихе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.