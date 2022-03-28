РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Новую котельную в микрорайоне Ольгино Балашихи планируют запустить летом текущего года, строительная готовность объекта составляет 65%, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Котельную начали возводить в августе 2021 года на месте бывшего госпиталя КГБ. Строительство ведется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета региона и бюджета городского округа.

В настоящий момент полностью смонтировали здание, завершили работы по заполнению оконных проемов, заканчиваются общестроительные работы, установка нащельников и снегозадержателей. Также рабочие смонтировали здание насосной, установили резервуары запаса химически очищенной воды, резервуара запаса дизельного топлива, ливневые очистные сооружения, аварийную дизельную электростанцию. Закончены работы по установке всех 5 котлов и групп сетевых насосов.

Энергообъект в микрорайоне Ольгино планируют запустить летом текущего года. Он позволит обеспечить теплом и горячей водой строящиеся здесь социальные объекты. На котельной установят резервно-топливное хозяйство, чтобы в случае аварийных ситуаций можно было обеспечить бесперебойную работу.