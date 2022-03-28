РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. Терапевтическое и пульмонологическое отделения Мытищинской городской клинической больницы возобновили оказание плановой медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

В терапевтическом отделении ведется диагностика и лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, анемиями, циррозами, хронической почечной недостаточностью и другими заболеваниями терапевтического профиля.

В пульмонологическом отделении лечат пациентов с бактериальными пневмониями, бронхитами, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких.

Ранее эти отделения были перепрофилированы под Covid-19.

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