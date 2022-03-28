РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мар. Спортсмены городского округа Мытищи заняли призовые места на первенстве Подмосковья по баскетболу, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

В Химках прошел финал первенства Московской области по баскетболу среди команд юниоров до 17 лет (2006 г. р. и моложе). В полуфинале команда мытищинской СШОР со счетом 72:66 переиграла сверстников из Видного. А в финальной встрече за звание чемпиона Московской области уступила хозяевам паркета с результатом 51:72.

Таким образом подопечные Максима Саверского стали серебряными призерами первенства. В символическую пятерку финального турнира вошел Вячеслав Шутков как лучший разыгрывающий.