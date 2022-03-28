РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Члены Общественного совета МУ МВД России «Балашихинское» обсудили планы на II квартал текущего года. Совет продолжит работу по проведению мероприятий, связанных с профилактикой дистанционного мошенничества и патриотическим воспитанием молодежи молодого поколения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В мероприятии, которое состоялось по итогам отчетного периода, приняли участие заместитель начальника МУ МВД России «Балашихинское» полковник внутренней службы Вячеслав Ивлев, председатель Сергей Яковлев и члены Общественного совета при МУ МВД.

Яковлев удовлетворительно оценил деятельность общественников в истекшем периоде. Он отметил, что Совет продолжит во II квартале текущего года работу по проведению мероприятий, связанных с профилактикой дистанционного мошенничества, по патриотическому воспитанию молодого поколения и общественному контролю.

Председатель обратил внимание, что основной упор в работе совета должен быть сделан на мероприятия, популяризирующие госуслуги в электронном виде, оказываемые по линии МВД. Особое внимание в рамках общественного контроля за деятельностью полиции было уделено предстоящим проверкам условий содержания граждан, находящихся в изоляторе временного содержания, и соблюдения их прав.

Участники встречи запланировали посещение дежурных частей территориальных отделов и участковых пунктов полиции.