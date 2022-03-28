РИАМО - 28 мар. Число обращений жителей Подмосковья к региональным властям по вопросам коронавируса снизилось более чем на тысячу за прошедшую неделю и более чем на 80% по сравнению с началом февраля, сообщил первый заместитель министра государственного управления, IT и связи Московской области Алексей Бирюков.

«Следующая тема – это тема медицины и коронавируса. За неделю поступило 2,6 тыс. обращений <...> видим, что число обращений снижается», - сказал Бирюков на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Отмечается, что наиболее значительное снижение числа обращений зафиксировано по вопросам, связанным с ПЦР-тестами, QR-кодами и неявкой врача, вызванного на дом.

На прошедшей неделе обращения жителей по теме медицины зачастую были связаны с записью к врачу и прикреплением детей к поликлинике. Специалисты регионального Минздрава направили персональные ответы на обращения и дали разъяснение по каждому из вопросов.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 958 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 748 человек. Выздоровели и выписались 927 840 человек.

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