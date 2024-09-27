МИР Вице-премьер Италии: не хочу думать о применении ядерного оружия

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, говоря об обновленной ядерной доктрине России, заявил, что не желает думать о применении ядерного оружия, но не против развития атомной энергетики, сообщает РИА Новости .

«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца», — заявил он.

Президент России Владимир Путин 25 сентября предупредил, что РФ может нанести ядерный удар при массированном старте средств воздушно-космического нападения, включая ракеты и беспилотники противника. Российский президент отметил, что решения будут приняты на основе новых угроз.