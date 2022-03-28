РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин встретился с 11-классниками школы №3 Балашихи, он отчитался о проделанной работе и в рамках военно-патриотической беседы ответил на интересующие ребят вопросы, сообщает пресс-служба парламентария.
Главная цель таких уроков – разъяснение ситуации, которая сегодня складывается вокруг нашей страны в мире. Важно рассказывать подросткам о военно-спецоперации на Украине, для чего ее проводит Россия.
Парламентарий также ответил на волнующие ребят вопросы. Вопросы также касались поступления в университеты, наличие бюджетных мест, а также предоставление рабочих мест на производствах.
Владимир Шапкин в рамках отчета о проделанной работе регулярно проводит встречи-беседы со школьниками. С начала года таких встреч было 8.
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