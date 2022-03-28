РИАМО - 28 мар. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» на прошлой неделе запустило Telegram-бот по контролю за ценами на товары в регионе. За это время жители направили более 500 сообщении о необоснованном подорожании продуктов, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

С помощью чат-бота жители Подмосковья могут оперативно сообщать о резко выросшей цене на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия или на их отсутствие в точках продаж.

«Информационный телеграм-бот – наш помощник в мониторинге. Жители уже включились и активно направляют свои обращения по факту завышения цен в магазине – их уже более 500. Больше всего жалоб поступило на увеличение стоимости сахара, гречневой крупы и бумаги для печати», – заявил секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что активисты «Единой России» уже разбираются в причинах подорожания товаров.

Сообщить о необоснованном повышении цен можно, оформив жалобу в боте. Для этого необходимо корректно заполнить раздел «персональные данные», выбрать адрес и тип продукта, на который завышена цена.