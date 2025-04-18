Производители АПК Подмосковья могут принять участие в 20 международных выставках

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информирует заинтересованные компании агропромышленного комплекса региона о проведении 20 международных отраслевых выставок, которые пройдут в дружественных странах в июне. Тематика экспозиций будет посвящена, в том числе производству готовой продукции, животноводству, аквакультуре, органическим продуктам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, многоотраслевые мероприятия пройдут на африканском континенте — в Кот–д 'Ивуар с 23 мая по 1 июня выставка «SARA», с 8 по 10 июня «Agrofood West Africa», с 24 по 26 июня «Ivory Coast Food Expo», а также в Кении с 11 по 13 июня «Agritec Africa». Кроме этого, многоотраслевые экспозиции состоятся в столице Республики Беларусь с 3 по 7 июня «Belagro», в столице Ирана с 9 по 12 июня «Iran agrofood», на Филиппинах с 11 по 15 июня «MAFBEX Manila Food and Beverage Expo», в Индонезии с 12 по 15 июня «IIFEX–Indonesia International Food Expo (EASTFOOD) 2025», в Индии с 13 по 14 июня «Fresh India Show».

Выставки для производителей готовой продукции будут организованы в Колумбии с 9 по 12 июня «Alimentec», в ЮАР с 10 по 12 июня «Africa Food Show», в Нигерии с 10 по 12 июня «Food and Beverage (FAB) West Africa». Представить зарубежным потребителям органические продукты можно на выставках в Бразилии с 11 по 14 июня «Bio Brazil Fair», в Шанхае с 11 по 13 июня пройдет «Biofach China», также в Гуанчжоу с 12 по 14 июня «IGO China». Продемонстрировать ингредиенты для пищевой промышленности можно в рамках экспозиций в столице Египта со 2 по 4 июня «Fi Africa» и с 24 по 26 июня «Egy Sweet», в Китае с 24 по 26 июня «Hi & Fi Asia-China». Для предприятий животноводческой отрасли запланированы выставки во Вьетнаме с 25 по 27 июня «Livestock Vietnam» и на Филиппинах с 25 по 26 июня «Livestock Philippines».

Регистрация уже доступна на официальных сайтах. Участие в мероприятиях позволяет представить потенциал отечественного агропрома, заключить экспортные контракты с зарубежными партнерами. Подробная информация для подмосковных экспортеров продукции АПК собрана в официальном Telegram-чате министерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.