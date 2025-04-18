В Кузбассе пьяный водитель сбил двух подростков

В Кузбассе возбудили уголовное дело о ДТП с участием пьяного мужчины

Полиция Кузбасса возбудила уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором 59-летний нетрезвый мужчина за рулем Volkswagen Polo не уступил дорогу мотоциклу с двумя 16-летними и сбил их. Молодые люди получили травмы, их госпитализировали, сообщает Сiбдепо .

Подозреваемого обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Одновременно и пострадавший подросток-водитель не имел прав, страховки и регистрации, к ответственности также привлекли его родителей. Отец может получить штраф до 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав.

Ранее на северо-западе Москвы столкнулись кроссовер и трамвай, последствия аварии очевидцы засняли на видео. Подробности уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.