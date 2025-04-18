В Серпухове 23 апреля откроется выставка икон и памятников церковного искусства

23 апреля в Серпуховском историко-художественном музее открывается выставка «Православные древности Серпуховского края», которая посвящена уникальному музейному собранию икон и иных памятников церковного искусства, происходящих из храмов и монастырей Серпухова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Памятники церковного искусства показаны в хронологии его развития и разбиты по художественным центрам или школам.

Вниманию посетителей выставки будут представлены памятники старейшего художественного центра Руси — великого Новгорода, московской школы, а также местной истории XV–XVI веков.

Особое место в экспозиции занимают произведения, относящиеся к новой традиции русской иконописи, так называемой «живоподобной» манере написания икон, культивировавшейся со второй половины XVII века мастерами московской Оружейной палаты.

Также гости выставки смогут увидеть памятники церковного искусства Нового времени: конца XVIII — начала XIX веков.

Презентация выставки состоится 23 апреля в 16:00.

Вход свободный. Бесплатные билеты можно оформить по ссылке.

Выставка будет работать в основном здании Серпуховского историко-художественного музея — особняке купцов Мараевых — до 2026 года.

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