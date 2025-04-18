Более 28,7 тыс человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

Национальный день донора России отмечается ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года — он посвящен всем донорам крови, врачам и медсестрам, работающим в пунктах переливания крови. Как подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, каждый день доноры спасают тысячи жизней и помогают пациентам восстановиться после болезней, травм и сложных операций. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Ежегодно в России более 1,5 миллиона человек нуждаются в переливании крови. А с учетом сегодняшних реалий — в условиях проведения специальной военной операции — количество нуждающихся в донорской крови возросло. И нельзя не отметить то, что жители Подмосковья это понимают. Только за первый квартал 2025 года в нашем регионе донорами стали свыше 28,7 тысячи человек. Из них впервые вступили в ряды — более 4 тысяч. Если подводить итоги за прошлый год — из порядка 58,5 тысячи доноров впервые сдали кровь около 19 тысяч человек», — сказал Брынцалов.

Сдав кровь 40 раз, плазму 60 раз, или сочетая количество сдачи обоих компонентов — можно получить статус Почетного донора.

«В Московской области более 27,6 тысячи человек награждены нагрудным знаком «Почетный донор России», 58 человек удостоены этой награды в первом квартале 2025 года. Донорство — это труд. А почетные доноры — его герои, которые системно, по зову сердца спасают жизни людей. Мы должны поддерживать это благое дело, поэтому для почетных доноров на федеральном и региональном уровнях предусмотрены меры поддержки», — отметил он.

Сдать кровь, по словам Игоря Брынцалова, можно в головном учреждении Московского областного центра крови, в его четырех структурных подразделениях «Воскресенск», «Орехово-Зуево», «Подольск», «Щелково», а также в 24-х медицинских организациях, имеющих в своем составе отделения переливания крови. Кроме того, в Московской области развито корпоративное донорство и донорство на базе высших и средних учебных учреждений.

«В Подмосковье корпоративное донорство поддерживают 79 предприятий. Наиболее активные — Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина во Фрязино, Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» в Дубне, а также корпорация «НПО Машиностроение» в Реутове. Что касается вузов и ссузов — в Московской области на базе многих учреждений регулярно организуются и проводятся «Дни донора». Активно поддерживают донорство — 28 учебных заведений. Среди них: Московский физико-технический институт в Долгопрудном, Российская Таможенная Академия в Люберцах, Российский университет кооперации «Молодая Гвардия» в Мытищах и другие», — сказал председатель Мособлдумы.

Как стать донором — можно узнать на онлайн-портале «Доноры Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.