Расцветающую природу Кузбасса укрыл снег, ударили почти 20-градусные морозы

Стало известно, что стало с расцветающей природой на Кузбассе после снега

После аномальной жары в начале апреля в Кузбассе похолодало почти до минус 20 градусов, а еще выпал снег, сообщает Сiбдепо .

После наступления летней погоды в регионе уже успела расцвести зеленая трава, в лесах распустились первоцветы, а на ветках деревьев были замечены первые зеленые листочки.

Однако минувшей ночью в Кузбасс вернулись зимние морозы, а на утро пышное цветение покрылось снегом. На юге региона температура достигла отметки в минус 17 градусов. Местные жители озабочены тем, что из-за таких резких перемен в погоде зелень, которая уже успела расцвести, просто замерзнет и погибнет.

Но специалисты областного Гидрометеоцентра отметили, что кратковременные заморозки никак не должны повлиять на траву и зелень. По их мнению, у растительности значительный запас прочности, а подобные минусовые температуры иногда бывают и в мае, и летом. Более того, со вторника в Кузбасс снова вернется тепло.