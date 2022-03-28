РИАМО - 28 мар. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит визовые меры в отношении граждан из «недружественных стран» в качестве ответных санкций. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам министра, указанные меры позволят ограничить доступность России для жителей «недружественных стран».

«Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. И одновременно с этим в целях предотвращения угрозы жизни и здоровья граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, для них был облегчен порядок въезда и пребывания на территории РФ для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности», – сказал Лавров.

Западные страны ввели беспрецедентное число санкций в отношении России после начала военной спецоперации на Украине.

В начале марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, «совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия».

В данный реестр входят США, страны Евросоюза, а также Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия и другие.