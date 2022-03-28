РИАМО - 28 мар. Тверской суд Москвы приговорил студентку Анастасию Левашову к 2 годам колонии за бросок бутылки с зажигательной смесью в сторону полицейских на несогласованной акции в центре столицы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Инцидент произошел вечером 24 февраля на незаконной акции в районе Пушкинской площади в столице. После броска зажженной бутылки 22-летнюю девушку задержали.

Свою вину она признала частично и рассказала, что изготовила зажигательную смесь самостоятельно. Следователи изучили видеозаписи с места происшествия, провели судебные экспертизы и сформировали доказательную базу.