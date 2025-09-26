В Орехово-Зуевском лесничестве на 98% убрана неликвидная древесина

На территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» практически завершены мероприятия по уборке неликвидной древесины. Из запланированных 84,4 га уже убрано 82,3 га, что составляет 98% от общего объема, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Данные работы играют важную роль в предотвращении распространения болезней деревьев, снижении риска возникновения лесных пожаров, а также в поддержании экологического баланса.

Недавно на территории Орехово-Зуевского сельского лесничества, в квартале 89, завершены работы рядом с деревней Зворково на площади 14,4 га. Наибольшая часть работ по уборке неликвидной древесины произведена в Ликинском участковом лесничестве, где очищено более 58 га лесных участков.

Дополнительно запланирована уборка неликвидной древесины вдоль автодорог на общей площади 30,1 га. Сейчас работы ведутся в Яковлевском участковом лесничестве вдоль автодороги Ликино-Дулево — Шатура, в квартале 38, на площади 4,1 га, из которых уже расчищен 1 га. Так же в Абрамовском участковом лесничестве, в квартале 4, вдоль автодороги Куровское — Шатура, работы идут на участке площадью 7,4 га, из которых 2,3 га уже очищено.

«Мы прилагаем максимум усилий для сохранения наших лесов и создания безопасных условий пребывания в лесу для всех жителей и гостей округа», — сказала помощник участкового лесничего Яковлевского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Тряшина Татьяна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.