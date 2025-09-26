Клинчанка установила несколько рекордов России в пауэрлифтинге среди незрячих спортсменов

С 22 по 27 сентября в Екатеринбурге проходит главное силовое событие года — Чемпионат России по спорту слепых (дисциплина пауэрлифтинг). На одной площадке собрались сильнейшие спортсменки из 12 регионов страны, чтобы продемонстрировать невероятную мощь и железную волю, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Городской округ Клин на этих престижных соревнованиях представляет Анна Гусева. Воспитанница МУ «Спортивный комплекс „Клинский“ выступает в составе сборной Московской области. В ходе соревнований клинская спортсменка заняла 1 место в весовой категории 75 кг, с результатом 77,5 кг, установив новый рекорд России. В троеборье Анна завоевала 1 место в весовой категории 75 кг с результатом 345 кг, перевыполнив норматив Мастера спорта на 10 кг.

Тренер и наставник Анны, Александр Олегович Вдовушкин отметил, что его воспитанница улучшила свои результаты с предыдущего Чемпионата России, прошедшего в Якутске этой весной. А также установила новые рекорды России по всем трем дисциплинам в весовой категории 75 кг и рекорд по общей сумме за три дисциплины.

Кроме того, Анна заняла 3 место в абсолютной категории среди спортсменок всех весовых категорий.

