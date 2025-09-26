Воскресенск присоединился к проекту «Единая школьная лига Московской области»

Городской округ Воскресенск присоединился к проекту губернатора региона Андрея Воробьева «Единая школьная лига Московской области», который направлен на популяризацию спорта среди молодежи. Десять школ округа сформируют команды по четырем видам спорта: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В молодежном центре «Олимпиец» прошла жеребьевка, по итогам которой школы-участницы распределены на две группы. В число участников в дебютном сезоне вошли: МОУ «Лицей № 23», МОУ «СОШ „Траектория успеха“, МОУ „Лицей № 6“, МОУ „СОШ „Вектор“, МОУ „Гимназия № 1“, МОУ „СОШ „Горизонт“, МОУ „Москворецкая гимназия“, МОУ „СОШ № 3“, МОУ „СОШ им. Героя России Сергея Рыбникова“ и МОУ „Лицей им. Стрельцова П.В.“. Состязания пройдут в два этапа: муниципальный, который состоится в октябре этого года, и региональный, на котором будут определены победители и призеры.

Спортивные мероприятия в рамках лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.