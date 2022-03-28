РИАМО – 28 мар. Плановые учения по промышленной безопасности прошли на Московском нефтеперерабатывающем заводе. По итогам учений МЧС и Ростехнадзор подтвердили высокий уровень безопасности на предприятии, сообщает пресс-служба МНПЗ.



В ходе учений специалисты завода и ГУ МЧС России по столице успешно ликвидировали условный разлив продукции. Работы провели в короткий срок, была получена высокая оценка от руководства городского главка МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора и органов местного самоуправления.



На МНПЗ действует самая современная система промышленной безопасности. Сотрудники регулярно проходят профильные тренировки и профессиональное обучение.



В учениях участвовали свыше 60 специалистов и 30 единиц техники. В течение нескольких секунд после получения команды оперативные службы предприятия прибыли на место учений. Они применили современные пеноподъемники, техсредства для локализации и устранения нештатных ситуаций. Работа автоматизированных систем безопасности прошла проверку.



«Совместные учения — это важная часть работы по предупреждению и профилактике нештатных ситуаций. Сегодня мы убедились в готовности предприятия к четким и скоординированным действиям при возникновении рисков и угроз», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Василий Досалиев.



Начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко отметил качественный уровень подготовки персонала к практическим действиям. Сотрудники МНПЗ, аварийно-спасательное формирование завода точно знают и выполняют первоочередные мероприятия по спасению людей, локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.



Безопасность МНПЗ обеспечивается комплексной системой противоаварийной защиты. При необходимости автоматика позволяет быстро и надежно остановить установки. Все здания, резервуары, установки и эстакады предприятия оборудованы передовыми средствами пожаротушения, в их число входят системы пенного тушения, водяного орошения, стационарные лафетные стволы, независимый противопожарный водопровод. Круглосуточно дежурит собственная пожарная часть предприятия. Она также обеспечивает безопасность в Капотне по соглашению с Москвой.



Заместитель генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов добавил, что предприятие строго следит за соблюдением правил на заводе, это приоритет и личная ответственность всех работников. Регулярные тренировки и практические учения обеспечивают поддержку знаний на нужном уровне и позволяют улучшать навыки обеспечения безопасности МНПЗ.