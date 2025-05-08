В доме по реновации в Бабушкинском районе монтируют инженерные сети

В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы продолжается возведение жилого комплекса в рамках программы реновации. Проект включает восемь секций разной этажности с подземной парковкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Строительство ведется по адресу: Верхоянская улица, з/у 14.

«Общая площадь жилого комплекса составит 43 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 408 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В доме установят 16 лифтов, в подъездах оборудуют комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов. Рядом находятся станция метро „Свиблово“, объекты здравоохранения и учебные заведения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Сейчас завершается кладка наружных и внутренних стен, начат монтаж инженерных сетей и черновая отделка.

Первые этажи отведены под нежилые помещения — в них могут разместиться аптеки, магазины, кафе или другие объекты социально-бытового обслуживания. Территорию вокруг дома благоустроят: высадят зеленые насаждения, обустроят спортивные и игровые площадки, установят осветительные приборы и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про применение префаб-технологий во время строительства домов по реновации.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».